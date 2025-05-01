ŞİLE’de Restoran Yangını, 5 Restorana Sıçradı

YANGININ ÇIKTIĞI RESTORANDA OLAYLAR

ŞİLE’deki bir restoranda meydana gelen yangın hızla büyüyerek yanında bulunan 5 restorana sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, yangın sonrasında restoranların kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangın, saat 01.00 sularında Üvezli Mahallesi’ndeki restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başladı. Olayın bildirilmesi ile birlikte çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi ilgili bölgeye yönlendirildi.

İTFAYE MÜDAHALESİ VE YARALILAR

Alevler kısa sürede büyüyerek bitişik olan 5 restorana yayıldı. Yangın, Şile, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe’den gelen itfaiye müdahalesiyle yaklaşık 3 saat içinde söndürüldü. Yangın sırasında alevlere müdahale etmeye çalışan 2 kişi ile 1 itfaiye eri hafif yaralandı ve yaralılara olay yerinde ilk müdahale gerçekleştirildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak incelemeler başlatıldı.

RESTORAN SAHİPLERİNDEN AÇIKLAMALAR

Yangın çıkan restoranlardan birinin sahibi Fuat Aytemiz, “Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Allah razı olsun jandarmamız, itfaiyemiz hepsi buradalar gereği yapılıyor şu anda. Burası komple gözlemeci restoranı, gözleme işi yapıyoruz biz burada. Sanırım en alttaki dükkanda başlamış. Çalışan arkadaşlarımız var gece burada yatıyorlar. O fark etmiş Allahtan. Bende evdeydim, komşular aradılar bizi geldik,” dedi.

Bir diğer restoran sahibi Bedrettin Kaya ise yangını görerek ihbarda bulunduğunu söyleyerek, “Yatmak üzereyken bir patlama sesi duydum. Dışarı çıktığımızda dükkanların alevler içinde yandığını gördük. Jandarma geldi ve yardımcı oldu. İtfaiyeyi aradık, onlar da geldi. Allah’a şükür can kaybı yok ama maddi zarar çok fazla. İnsanlar burada mağdur oldu. Emekleri, malları, dükkanları yandı gitti. Farklı bir yangındı. Can kaybı olmaması sevindirici ama 4 dükkan tamamen yandı, 2 dükkan ise ağır hasar gördü,” şeklinde konuştu.