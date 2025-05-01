Şile’de Restoranda Yangın Ortaya Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI SAAT VE YER

Şile’de gözlemeci olarak hizmet veren bir restoranda yangın meydana geldi. Olay, saat 02.00 sularında Şile yolu Üvezli mevkiinde gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, bilinmeyen bir nedenle restoranda yangın çıktı ve kısa sürede yayılarak büyük bir alana hakim oldu. İhbarın ardından itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE HASAR DURUMU

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek uzun bir çalışma sonucunda kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle işletmede ciddi maddi hasar oluştu. Ancak sevindirici bir şekilde, olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Dumandan etkilenen iki vatandaş ve bir itfaiye eri hafif yaralarla hastaneye kaldırıldı. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler, yangın bölgesinden ayrıldı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

RESTORAN SAHİBİNDEN AÇIKLAMALAR

Olayla ilgili görüşlerini paylaşan restoran sahibi Fuat Aytemiz, “Allah’a şükür tek tesellimiz can kaybının olmaması. Allah razı olsun itfaiyemiz, jandarmamız hepsi buradalar. Gereği yapılıyor şu anda. Şu anda nedeni belli değil, bakıyorlar. Burası gözlemeci. Biz burada gözleme işi yapıyoruz. Yangın en altta dükkandan başlamış. Burada Erkan diye bir arkadaşımız var, gece burada kalıyorlar. O fark etmiş Allah’tan. Ben evdeydim, komşular aradı, geldik. Çok şükür bir şey yok şu anda, müdahale ediyorlar” şeklinde konuştu.