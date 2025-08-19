Şile’de Roket Başlığı Bulundu, İmha Edildi

ROKET BAŞLIĞI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN CİSMİN İMHA EDİLMESİ

Şile’de, deniz kenarında sahile vurmuş bir cisim bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda bu cismin roket başlığı olduğu değerlendiriliyor. Şile Uzunkum cankurtaranlarının ihbarı üzerine, olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye ekipleri çağrıldı.

ASKERİ MÜHİMMAT PARÇASI OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

İlk incelemelerde, cismin askeri mühimmat parçası olabileceği düşünülüyor. Bu sebepten dolayı bölgeye özel eğitimli sualtı savunma timleri (SAS) yönlendirildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği kontrollü çalışma ile cisim güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildi.