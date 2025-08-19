Haberler

Şile’de Roket Başlığı Bulundu, İmha Edildi

ROKET BAŞLIĞI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN CİSMİN İMHA EDİLMESİ

Şile’de, deniz kenarında sahile vurmuş bir cisim bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda bu cismin roket başlığı olduğu değerlendiriliyor. Şile Uzunkum cankurtaranlarının ihbarı üzerine, olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye ekipleri çağrıldı.

ASKERİ MÜHİMMAT PARÇASI OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

İlk incelemelerde, cismin askeri mühimmat parçası olabileceği düşünülüyor. Bu sebepten dolayı bölgeye özel eğitimli sualtı savunma timleri (SAS) yönlendirildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği kontrollü çalışma ile cisim güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kahramanmaraş’ta Silahlı Oyun Feci Sonuçlandı

Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki E.K., av tüfeğiyle şakalaşırken 16 yaşındaki arkadaşı Batuhan Sivaslıoğlu'nu vurarak ölümüne neden oldu. Soruşturma devam ediyor.
Haberler

Hızarçayı Köyüne Su Sayacı Takıldı

Gerze'de 60 haneye su sayacı takılmasıyla su kesintileri sona erdi. Uygulama, su tasarrufu ve adil kullanım sağlıyor, İl Özel İdaresi projeye devam edecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.