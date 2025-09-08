Şile’de Su Kesintisi Bilgisi Duyuruldu

ŞİLE’DE SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Şile’de yaşanacak su kesintisi hakkında bilgilere ulaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 8 Eylül tarihinde İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusu için yanıt arayışları hız kazandı.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA AÇIKLAMASI

İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre, şile’de su kesintisi, “Bali Bey Mah.” bölgesinde gerçekleşecek. Kesinti, “içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” nedeniyle yaşanıyor.

BASLAMA VE TAHMİNİ BİTİŞ TARİHİ

Su kesintisi, 08 Eylül 2025 tarihinde saat 11:56’da başlayacak ve tahmini olarak 8 Eylül 2025 tarihinde saat 16:30’da sona erecek. Kesintiyle ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler, ALO 185 numarasını arayabilir.