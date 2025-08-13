Haberler

Şile’de Yüzme Yasağına Rağmen Denize Girildi

DENİZDE BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞANDI

Şile sahilinde denize girmek yasak olmasına rağmen, bir vatandaşın akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdiği bildirildi. Olay, Şile Kabakoz köyü sahilinde öğle saatlerinde gerçekleşti. Yüksek dalga boyu nedeniyle uygulanan yüzme yasağına uymayan bir kişi, serinlemek amacıyla denize girdi.

CANKURTARAN EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Bir süre sonra akıntıya kapılan ve dalgalar arasında kaybolan vatandaş geri dönemedi. Çevredeki vatandaşlar, durumu acil durum ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen cankurtaran ekipleri, denizde çırpınan kişiyi başarılı bir şekilde kıyıya çıkardı. Kurtarma anları ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kastamonu Valisi, Milli Tekvandocularla Buluştu

Kastamonu Valisi, uluslararası arenada başarılı olan milli tekvandocularla buluşarak, sporcuların gösterdiği performanstan duyduğu mutluluğu ifade etti.
Edirne Jandarma 650 Kg Midyeye El Koydu

Edirne'de jandarma, yol kontrolünde 650 kilogram akivades midyeye el koydu. Üç kişi, 2.3 milyon TL ceza aldı. Yetkililer, doğal kaynakları koruma denetimlerinin devam ettiğini duyurdu.

