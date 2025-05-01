Şile’deki Restoranda Yangın Meydana Geldi

YANGIN ŞİLE’DE RESTORANDA ÇIKTI

Şile’de gözlemeci olarak hizmet veren bir restoranda yangın meydana geldi. Yangının hızlı bir şekilde yayılması üzerine itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Yangın, ekiplerin 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay sonucunda işletmede büyük çapta maddi hasar oluştu ancak can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

OLAYIN DETAYLARI VE MÜDAHALE

Yangın, sabah saat 02.00 sıralarında Şile yolu Üvezli mevkiindeki restoranda patlak verdi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için uzun bir süre çalışma gerçekleştirdi. Olayda yaralanan kimse olmamasına rağmen dumandan etkilenen 2 vatandaş ve bir itfaiye eri hafif yaralarla hastaneye kaldırıldı.

MADDİ HASAR VE SORUŞTURMA

Yangının meydana geldiği restoranda büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri yangın bölgesinden ayrıldı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Olay hakkında açıklamada bulunan Fuat Aytemiz, “Allah’a şükür tek tesellimiz can kaybının olmaması. Allah razı olsun itfaiyemiz, jandarmamız hepsi buradalar. Gereği yapılıyor şu anda. Şu anda nedeni belli değil, bakıyorlar. Burası gözlemeci. Yangın en altta dükkandan başlamış” ifadelerini kullandı.