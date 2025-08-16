Şile Güreşleri Yapıldı, Koyuncu Jübile

ŞİLE YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ GERÇEKLEŞTİ

Şile’de gerçekleştirilen Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri, iki yıl aradan sonra Başpehlivan Fatih Koyuncu’nun jübile güreşi ve yaklaşık 30 Başpehlivanın katılımıyla Bıçkıdere Mahallesi’nde yapıldı. Şile Er Meydanının yeniden kurulması için milli sporcular ve başpehlivanlardan Mecit Yıldırım’ın öncülüğünde Bıçkıdere Köyü Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği’nin ev sahipliği ile gerçekleşen organizasyona çeşitli siyasi ve yerel yöneticilerle birlikte Şileli güreş severler katıldı.

İLHAN OCAKLI, GÜREŞLERİN DEVAM ETMESİNİ VURGULADI

Önceki dönem Şile Belediye Başkanı ve İçişleri Bakan Müşaviri İlhan Ocaklı, Şile Yağlı güreşleri ile ilgili olarak “Belediye Başkanlığı dönemimiz içerisinde geleneksel hale getirdiğimiz ancak iki senedir yapılmayan Ata sporumuz yağlı güreşlerin devam etmesi noktasında Bıçkıdere köyümüzün dernek yöneticileri, yerli ve milli güreşçilerimiz Fatih Koyuncu ve Mecit Yıldırım, hayır severler ve tabi ki Devletimiz, Spor Bakanlığımızla beraber nasip oldu ve bu yıl yeniden hayata geçirdik” dedi. Ayrıca Bıçkıdere bölgesinin yağlı güreşlere olan bağlılığının önemini vurgulayarak, etkinliğin yeniden başlamasının kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

FATİH KOYUNCU JÜBİLE MAÇINDA ONURLANDIRILDI

Şileli Başpehlivan Fatih Koyuncu, kariyerinin son jübile maçına çıktı. Birlikte güreş yaptığı diğer başpehlivanlar ile birlikte sahada turladı ve güreş severlerin coşkusu eşliğinde bu özel anı yaşadı. Jübilesi sırasında Ak Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve İçişleri Bakan Müşaviri İlhan Ocaklı tarafından kendisine altın kemer takıldı.

ŞİLE GÜREŞ AĞASI MAHMUT KEÇİCİ OLDU

Şile Yağlı güreşlerinin ağalık seçimleri sonucunda Mahmut Keçici, Şile Güreş Ağalığı unvanını kazandı. Ağalık kemerini takan Keçici, katılımcıları selamlayarak saygılarını sundu. Başpehlivanlık karşılaşmasında ise Semih Turgut ve Yıldıray Pala arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı ve galip gelen Yıldıray Pala, Şile Yağlı Güreşleri’nin yeni başpehlivanı oldu. Yarışmanın ardından ödüller, galip gelen sporculara takdim edildi ve Şile yağlı güreşleri sona erdi.