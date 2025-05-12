Şile Ormanları Çöp Alanına Dönüştü

ŞİLE’DE ORMANLIK ALANLARA ATIK YIĞINI

Şile’de kentin yeşil akciğerleri adeta çöp yığınına dönüyor. Ormanlık alanlarda yaşanan atık sorunu giderek büyüyor ve bölgedeki doğal yapıyı tehdit ediyor. Oruçoğlu Köyü’nde, bilinmeyen kişiler tarafından bırakılan moloz yığınları ve piknikçiler tarafından atılan çöpler nedeniyle ormanlık bölgeler ciddi bir kirlenme altında.

VATANDAŞLARIN YANGIN RİSKİNE DİKKATİ

Cam kırıkları, alkol şişeleri ve evsel atıklar gibi unsurlar, ormanın doğal dengesini bozuyor. Bölgede yaşayanlar, çevresel kirliliğin yanı sıra yangın riskine karşı acil önlemler alınmasını talep ediyor. Ekrem Uygun isimli bir vatandaş, “Ormanlar rezil hale geldi, berbat bir manzara var. Biz bunları istemiyoruz ama haberimiz olmadan gelip döküyorlar. Kim döküyorsa tespit edilmeli. Buraların temizlenmesini istiyoruz. Sadece kamyonların döktüğü değil, piknikçilerin de bıraktığı çok pislik var” diyerek durumu eleştiriyor.

KONTROL MEKANİZMALARI İHTİYAÇ

Mehmet Cesur isimli bir diğer vatandaş ise, “Çocuklarımız oralarda oynuyorlar, herhangi bir hastalığa sebebiyet verebilir. Ayrıca yangın çıkma ihtimali de var. Atılanların içinde cam kırıkları, çeşitli yanıcı maddeler oluyor. Yangın riski ciddi boyutta. Bunların da temizlenmesini ve önlem alınmasını istiyoruz” şeklinde görüş belirtiyor. Yetkililerden, bölgenin daha iyi korunmasına yönelik adımlar atmaları bekleniyor. Geceleyin izinsiz olarak gelenlerin attığı çöpler güne gözler önüne seriliyor, ama kimlerin bu duruma sebep olduğu tespit edilemiyor.