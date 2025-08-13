Haberler

Şile Otoyolu’nda Kaza Gerçekleşti

KAZA SONRASI OTOMOBİL KALDIRILDI

Şile Otoyolu’nda meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde, aşırı hız yüzünden kontrolünü kaybeden otomobil ormanlık alana düştü. Bu kazada Yelda Karaduman (40) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay Yeri İncelemesinin SONUCU

Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerindeki incelemeleri tamamladı. Ardından, hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka götürüldü. O anlar görüntülendi. Hayatını kaybeden Karaduman’ın öğretmen olarak görev yaptığı bilgisi verildi.

Bestemsu Özdemir, Romantik Evlilik Teklifi Aldı

Bestemsu Özdemir, "Semiramis" dizisindeki rolüyle dikkat çekerken, eski basketbolcu sevgilisi Ersin Görkem'den aldığı evlilik teklifini kabul etti ve yüzüğünü sosyal medya üzerinden paylaştı.
Kocasinan’da Park Halinde Kamyonet Yandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi ve polis soruşturma başlattı.

