Şile Otoyolu’nda Kaza Gerçekleşti

KAZA SONRASI OTOMOBİL KALDIRILDI

Şile Otoyolu’nda meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde, aşırı hız yüzünden kontrolünü kaybeden otomobil ormanlık alana düştü. Bu kazada Yelda Karaduman (40) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay Yeri İncelemesinin SONUCU

Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerindeki incelemeleri tamamladı. Ardından, hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka götürüldü. O anlar görüntülendi. Hayatını kaybeden Karaduman’ın öğretmen olarak görev yaptığı bilgisi verildi.