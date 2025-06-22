ŞİLE Plajı’nda İki Öğrenci Boğuldu

BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ

Şile Ayazma Plajı’nda boğulma tehlikesi atlatan yabancı uyruklu iki üniversite öğrencisinden birinin kurtarılması ve diğerinin ise kaybolması olayı yaşandı. Suriye uyruklu Saif Eddün Alobaid’ın cansız bedeni, aramaların yapıldığı ikinci günde bulundu. 20 Haziran akşamı denize giren Mısır uyruklu Hazem Mohamed Hamdoun Fisal Ali (22) ve Suriye uyruklu Saif Eddün Alobaid (22), dalgaların etkisiyle boğulma tehlikesi yaşadı ve denizde çırpınarak kurtulmaya çalışırken yardım çağrısında bulundular.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Denizde çırpınan öğrencileri gören vatandaşlar, durumu ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Mısır uyruklu Hazem Mohamed Hamdoun Fisal Ali’yi kurtararak Şile Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Diğer öğrenci Saif Eddün Alobaid’ı bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul İtfaiyesi, AFAD ve Ümraniye Belediyesi Arama Kurtarma ekibi de arama çalışmalarına katıldı.

İKİNCİ GÜNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama çalışmaları sonucunda Suriye uyruklu Saif Eddün Alobaid’ın cansız bedenine, aramaların ikinci gününde saat 14.30 civarında ulaşıldı. Alobaid’ın cenazesi, Şile Büyük Mendirek ucunda bulundu ve daha sonra Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.