Şili Başkanı Boric, Brezilya’da Buluştu

ŞİLİ DEVLET BAŞKANI’NIN RESMİ ZİYARETİ

Şili Cumhurbaşkanı Gabriel Boric, resmi ziyaret amacıyla bulunduğu Brezilya’da Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi. Lula da Silva, Boric’i başkent Brasilia’daki Planalto Sarayı’nın girişinde karşıladı. Brezilya Devlet Başkanlığı Basın Ofisi’ne göre, iki lider, ticaret savaşları, ikili ilişkiler ve Brezilya ile Şili’yi bir araya getirmeyi amaçlayan 2 bin 400 kilometrelik “İki Okyanus Koridoru” kara yolu projesini gündeme aldı. Ayrıca, demokratik rejimler açısından tehdit olarak değerlendirdikleri aşırı sağın yükselişine karşı işbirliklerini artırma konusunda mutabık kaldılar.

BRICS DAVETİ VE TİCARET VURGUSU

Lula da Silva, medyaya yaptığı açıklamalarda, Boric’i BRICS Zirvesi’ne davet ettiğini belirterek, “Biz soğuk savaş istemiyoruz. ABD ya da Çin arasında seçim yapmak zorunda kalmak istemiyoruz. Her ikisiyle de ticaret yapmak istiyoruz.” dedi. Latin Amerika’nın kalkınması için bölgesel entegrasyonun önemli olduğunu vurgulayan Lula da Silva, serbest ticaretin Güney Amerika’daki entegrasyon politikalarıyla güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

DEMOKRASİ VE SERBEST TİCARET ÜZERİNDE HEMFİKİR OLDUKLARI

Şili Cumhurbaşkanı Boric ise, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi politikalarının küresel ekonomik belirsizliklere yol açtığını ifade ederek, “Böylesi belirsiz zamanlarda kimse kendisini kurtaramaz.” dedi. Lula da Silva ile demokrasi, çok taraflılık ve serbest ticaret konularında uzlaştığını dile getiren Boric, bu değerleri koruma konusunda çalışmalarını sürdüreceğini de söyledi.