Şili Biberiyle Reçel Üretimi Yapıyor

GELENEKSEL YÖNTEMLERLE YENİ LEZZETLER

Bursa’da geleneksel yöntemlerle reçel üreten Cafer Yıldırım (44), Şili biberinden yaptığı reçelle farklı tatlar sunuyor. Ağızda hem tatlı hem de acı tat bırakan bu reçel, sadece kahvaltılarla sınırlı kalmayıp, yemeklerde sos olarak da tercih ediliyor. Özellikle Arap turistler, bu yeniliğe yoğun ilgi gösteriyor. Kestel ilçesi kırsal Derekızık Mahallesi’nde 115 yıldır reçel üreten ailenin 4’üncü kuşak temsilcisi olan Cafer Yıldırım, Şili biberinden oluşturduğu reçeli ile dikkat çekiyor.

İKİ GÜNLÜK YAPIM SÜRECİ

Ağızda hem tatlı hem de acı bir tat bırakan acı biber reçelinin yapımı toplamda 2 gün sürüyor. Daha önce ürettiği acı tombul biberi reçeli ile özellikle Arap turistlerin beğenisini kazanan Yıldırım, biber reçelini ilk deneyenlerin şaşırdığını ve hem yerli hem de yabancı müşterilerin ürüne yoğun ilgi gösterdiğini belirtiyor. “Ailem 115 yıl önce bu işe başlamış” diyen Yıldırım, “Benim önümdeki ustam 3’üncü kuşak reçelciydi. Onun gösterdiği formüllerle sürdürüyoruz. Yaklaşık 40 çeşit reçel üretiyoruz” ifadelerini kullanıyor.

İLHAM BULDUGU AN

Yıldırım, Şili biberinden reçel üretmenin fikrinin, mangalda biber közlerken aklına geldiğini açıklıyor. “Acı biber reçeli hem tatlı hem de acı. Misafirlerimizin ilgisini çeken bir ürün. Arkadaşlarımla birlikte iftar için mangal yaparken biberleri közlediğimiz an aklıma geldi. ‘Neden bunun reçelini denemiyorum?’ dedim” diye ekliyor.

FARKLI KULLANIM ALANLARI

Şili biber reçeline artan talebi değerlendiren Cafer Yıldırım, “Bu ürünü sadece kahvaltıda değil, et ve tavuk yemeklerinin yanında sos olarak da kullanıyorlar. Arap turistler oldukça rağbet ediyor. Yerli halkımız da çok seviyor. İlk başta bu lezzete yaklaşmayanlar, tadına baktıklarında beğeniyor” diyor.

ŞAŞIRTAN TADIM DENEYİMİ

Bursa’ya gezmek için gelen Elif Sökmen, Şili biber reçelinin tadını deneyimledikten sonra, “Gerçekten çok lezzetli. Acı biber reçelini tattım ve çok beğendim. Hem acı hem tatlı bir lezzeti var. Biberden reçel olabileceğini hiç düşünmemiştim” şeklinde bir değerlendirme yapıyor.