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Şili’de Ambulans Uçak Düştü, Altı Ölü

ŞİLİ’DE AMBULANS UÇAĞININ KAZASI

Şili, 9 Mayıs — Küçük bir ambulans uçağı, 6 kişiyi taşıyarak seyahat ederken düştü ve uçaktaki tüm yolcuların hayatını kaybettiği bildirildi. Santiago Başkanlık Delegesi Gonzalo Duran, perşembe günü basın toplantısında, “Hayatını kaybeden 6 vatandaşın ailelerine, dostlarına ve yasını tutan herkese başsağlığı diliyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

KAZA YERİ AÇIKLANDI

Şili Hava Kuvvetleri, uçağın enkazının başkent Santiago’nun eteklerindeki Curacavi kasabasında bulunduğunu duyurdu. Hava Kuvvetleri, uçağın kaybolduğu bilgisi alındıktan sonra hemen arama çalışmalarını başlattı ve tüm kaynaklarını seferber etti. Arama faaliyetleri, diğer kurumlarla da yakın koordinasyon içinde yürütülüyor.

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne göre, uçak çarşamba günü öğleden sonra Santiago’dan kuzeydeki Arica şehrine giderken radardan kayboldu. Kazanın nedeni üzerine araştırmalar hala devam ediyor.

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