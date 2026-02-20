Şili’de Doğal Gaz Taşıyan Kamyon Patladı: 4 Ölü

ŞİLİ’DE SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ KAMYONU PATLADI

Şili’nin başkenti Santiago’da sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan bir kamyonun kaza yapmasının ardından meydana gelen patlama, çevrede büyük paniğe neden oldu. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

AÇIKLAMADA BULUNDU

Polis tarafından gerçekleştirilen açıklamada, kazanın sonucunda en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 17 kişinin de yaralandığı bilgisi verildi. Yetkililer, kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın yol kenarındaki korkuluklara çarptığını belirtti. Olayın nedenine ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi.