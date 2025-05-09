Şili’de Uçak Kazası; 6 Ölü

ŞİLİ’DE AMBULANS UÇAĞI DÜŞTÜ

Güney Amerika’nın Şili ülkesinde, ambulans uçağın düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi. Metropolitan Bölgesi Başkanlık Delegesi Gonzalo Duran, gazetecilere verdiği bilgide, uçağın Curacavi kentindeki dağlık bölgeye düştüğünü ve enkazına ulaşıldığını belirtti. Duran, uçakta bulunan pilot, yardımcı pilot, doktor, hemşire, hasta ve hasta refakatçisinin, bu trajik kazada hayatını kaybettiğini ifade etti.

BORIC’İN TAZİYESİ VE TEŞEKKÜRÜ

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi. Boric, “Curacavi bölgesinde meydana gelen trajik ambulans uçağı kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin ailelerine en derin taziyelerimi ve sevgilerimi sunuyorum.” dedi. Ayrıca, bu acı kaybın ardından, olayın etkilerini en aza indirmek için hızlı ve özverili şekilde çalışan devlet kurumlarına içten teşekkür etti. Boric, “Bu zor zamanlarda yaşamını yitirenlerin yakınlarının acısını paylaşıyor, dayanışma içinde olmanın önemini bir kez daha vurguluyorum.” şeklinde sözlerine ekledi.