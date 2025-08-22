Haberler

Şili’nin Güneyinde Büyük Deprem Oldu

Güney Amerika’nın Şili ülkesinde 7.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Şili Antarktika Yarımadası’na yakın konumda bulunan Drake Geçidi olduğunu açıkladı.

DEPRESYON DERİNLİĞİ VE HİSSEDİLEN ETKİLER

Yaklaşık 10,8 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Arjantin ve Şili’nin pek çok kentinde hissedildi. Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi (SHOA), yaşanan sarsıntının ardından tsunami alarmı verdi. SHOA, sahil bölgeleri ile kayalık kıyıların yanı sıra sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin boşaltılması yönünde talimatlar verdi.

