Silifke Çileği Yurt Dışına Gönderiliyor

SİLİFKE ÇİLEĞİ İHRACATI BAŞLADI

Türkiye’nin önemli üretim merkezleri arasında yer alan Mersin’in Silifke ilçesinde açık alanda hasat edilen coğrafi tescil işaretli Silifke çileği, hem yurtiçinde hem de yurt dışında talep görüyor. Çilek, Rusya, Ukrayna ve Katar gibi ülkelere uçakla gönderiliyor. İhraç edilen çileğin kilogram fiyatı 90 TL olarak belirlenirken, iç piyasada 75 TL’den satılmakta. Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretiminde önde gelen illerinden Mersin, bu yıl çeşitli meyvelerin yanı sıra çilek hasadıyla da dikkat çekiyor.

ŞEHRİCİ ÇİLEK ÜRETİMİ YÜKSELİYOR

Bahar dönemine girmesiyle birlikte Silifke ilçesinde erik ve kayısı gibi meyvelerin yanı sıra çilek hasadı da sürüyor. Silifke çileği, burada yaşayan birçok ailenin geçim kaynağını oluşturuyor. Havalimanının hizmet vermeye başlamasıyla birlikte çilek, yurt dışı pazarlarına ulaşıyor. Atayurt Hal Dernek Başkanı İbrahim Kaynar, bu yıl Silifke genelinde toplam 7 bin dönüm alanda tarımsal faaliyet gerçekleştirildiğini ve 50 bin ton ürün beklediklerini açıkladı.

ÜRETİM VE REKOLTE BEKLENTİLERİ

Kaynar, “Silifke ovamızda tahmini 5 bin dönüm açıkta, 2 bin dönüm ise örtü altında üretim yapıyoruz. Tahmini 50 bin ton rekolte bekliyoruz. Ürünlerimiz çıktı. Bayram arasında biraz sıkıntı çektik. Şu anda fiyatlar iyi. Yurtdışı pazara Rusya, Ukrayna ve Katar’a uçak kargolarla gönderiyoruz” şeklinde bilgi verdi. İhraç edilen çileğin kilogram fiyatının 90 TL olduğunu, iç piyasada ise 75 liradan satıldığını belirtirken, satışların böyle devam etmesi durumunda çiftçilerin yüzünün güleceğini ifade etti.