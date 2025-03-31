Silifke’de Çilek İhracatı Başladı

ÇİLEK HASADI MERSİN’DE BAŞLADI

Mersin’in Silifke ilçesinde çilek hasadı süreci başladı. Türkiye’nin önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan Mersin’de, Silifke genelinde ürünlerin toplanmasına geçildi. Çilek, yurt içinde olduğu gibi Irak ve Rusya’nın Krasnodar bölgesinde de alıcı buluyor.

ÜRETİM ALANLARI VE BEKLENTİLER

Bu yıl Silifke’de açık arazide 5 bin dönüm, sera ve topraksız tarımda ise 2 bin dönüm alanda üretim yapıldığı belirtiliyor. Atayurt Hal Dernek Başkanı İbrahim Kaynar, bu sezon 50 bin ton çilek rekoltesi beklediklerini ifade etti. Çilek üretimi, özellikle Atayurt, Arkum, Atakent, Kurtuluş, Bahçeköy, Sökün ve Çeltikçi mahallelerinde yoğunlaşmış durumda. Kaynar, “Şu anda 5 bin dönüm açık alanda, 2 bin dönüm ise topraksız tarımla üretimimiz var. 50 bin ton rekolte bekliyoruz.” diyerek durumu özetliyor.

İHRACATTA YENİ FIRSATLAR

Kaynar, yurt içi ve Irak’a ihracat yapmaya başladıklarını belirtirken, ayrıca Rusya’nın Krasnodar bölgesine de küçük uçak kargolarla çilek göndermeye başladıklarını aktardı. Önümüzdeki günlerde Rusya’nın Moskova kapısının açılacağı müjdesini de verdi. Şu anda çileğin kilosu, yurt içinde 90 lira, yurt dışında ise 110 liradan alıcı buluyor. Bol ve bereketli bir sezon geçmesini umuyorlar.