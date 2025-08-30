Silifke’de Lunaparkta Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI YER

Mersin’in Silifke ilçesinde, tatil bölgesinde yer alan bir lunaparkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Susanoğlu Mahallesi halk plajı bölgesinde meydana geldi.

YANGININ SEBEPLERİNE KİMSE KAVUŞAMADI

Alınan bilgilere göre, henüz net olarak bilinmeyen bir sebepten dolayı lunaparktan alevler yükselmeye başladı. Yangını gören kişiler hemen durumu itfaiye ekiplerine iletti. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekibi, alevlere müdahale ederek yangının daha fazla yayılmasını önleyip söndürdü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.