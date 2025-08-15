Silifke’de Orman Yangınıyla İlgili Tutuklama

GÖZALTINA ALAN ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Mersin’in Silifke ilçesindeki orman yangınıyla ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Ağustos’ta Balandız ve Kırtıl Mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıyor. Soruşturma dahilinde, bölgede su borusu döşeme çalışmaları sırasında kaynak yaptıkları ve bu nedenle yangının çıkmasına neden oldukları iddiasıyla yüklenici firma sahibi Ş.K. ve işçiler R.G, B.S, M.A.A, H.B. ve M.H.U. gözaltına alındı. Jandarma sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yüklenici firma sahibi Ş.K. ile işçiler R.G, M.A.A ve H.B. nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. M.H.U. ve B.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YANGINLA İLGİLİ GELİŞMELER

Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl Mahalleleri çevresindeki orman yangını 13 Ağustos’ta başladı ve ekiplerin çalışmaları sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alındı. Mersin Valiliğinden gelen açıklamada, yangında soğutma çalışmalarının devam etmekte olduğu belirtildi. Ayrıca, yangından etkilenen 10 yerleşim yeri ile birlikte 984 hanenin tahliye edildiği ifade edildi. Dumandan etkilenen 17 kişinin ilk müdahelenin ardından taburcu olduğu kaydedildi.