Silifke’de Orman Yangınları Devam Ediyor

SİLİFKE İLÇESİNDE ORMAN YANGINLARI KONTROLDEN ÇIKIYOR

Silifke ilçesinde 3 farklı noktada orman yangını meydana geldi. Bu yangınlar sebebiyle Işıklı, Kırtıl, İmamuşağı, Balandız, Akdere ve Çamlıca mahallelerinde önlem olarak 984 hane ve 1864 kişi tahliye edildi. Yangının üçüncü gününde, itfaiye ekipleri yangına müdahaleye devam ediyor.

ANAMUR’DA YANGIN TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Dün, Anamur ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi’nde başka bir orman yangını başlamış durumda. Bu yangın sebebiyle tedbir amacıyla Ovabaşı Mahallesi de boşaltıldı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etmeye devam ediyor. Yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor.