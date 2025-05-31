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Silifke’de Otizmli Çocuklar İçin Tur

OTİZM KAMPINDA TEKNE TURU DÜZENLENDİ

Mersin’in Silifke ilçesinde otizmli çocuklara yönelik bir tekne turu gerçekleştirildi. Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre, Türkiye Otizm Meclisi ve Otizm Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen otizmli çocuklar ve aileleri için Silifke Altuğ Verdi Gençlik Merkezi’nde bir kamp düzenlendi.

TEKNE TURUNDA EĞLENCE DOLU ANLAR YAŞANDI

Kamp programı çerçevesinde otizmli çocuklar aileleriyle birlikte tekne turuna katıldı. Bu turda çocuklar ve aileleri şarkılar eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı. Etkinlikte, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek de çocuklarla birebir ilgilenerek onlara destek oldu.

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