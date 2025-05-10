Silifke’de Otomobil Tıra Çarptı

KAZA VE KURBANLARI BELİRLENDİ

Mersin’in Silifke ilçesinde meydana gelen kazada, park halindeki bir tıra arkadan çarparak altına giren otomobilin içinde bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Gece saatlerinde, Mersin-Antalya D-400 Karayolu’nda tatil yöresi Atakent Mahallesi Susanoğlu bölgesinde gerçekleşen kaza, 01 ABS 952 plakalı Peugeot marka otomobilin, O.Ö.’ye ait 33 BHS 93 plakalı tıra çarpması ile meydana geldi.

KAZAYI GÖRENLER DURUMU BİLDİRDİ

Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobildeki bir kadın ve bir erkeğin sıkışarak yaşamını yitirdiğini tespit etti. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı, itfaiye ise hayatını kaybedenlerin cansız bedenini çıkartmak için çalışmalara başladı.

CENAZELER HASTANEYE GÖNDERİLDİ

Ekiplerin çalışmaları sonucunda, otomobilde sıkışan iki kişinin cenazesi çıkarılarak hastane morguna gönderildi. Hastanede yapılan kimlik tespitinde, kazada hayatını kaybedenlerin Yiğit Turan ile Ayeşgül Kırlangıç olduğu belirlendi.

TIR SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca, park halindeki tır sahibi O.Ö.’nün jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma süreci devam ediyor.