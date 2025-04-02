Silifke’de Şiddetli Yağmur Su Baskını Yarattı

MERSİN’DE KUVVETLİ YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Mersin’in Silifke ilçesinde yarım saat süren şiddetli yağış, birçok cadde ve iş yerini su altında bıraktı. Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından sabah saatlerinde başlayan bu kuvvetli yağış, özellikle Saray Mahallesi İnönü Caddesi ve çevresindeki sokaklarda ciddi sorunlara yol açtı. Yaklaşık yarım saat devam eden yağış sebebiyle, Atatürk evi ve çevresi tamamen suyla dolarken, bazı iş yerleri çamurlu suyun etkisiyle zarar gördü.

İş yeri sahipleri ve çalışanlar, yağmurun durmasının ardından dükkanlarına giren suyu temizlemeye başladı. MESKİ ekipleri de su biriken noktalarda tahliye çalışmaları gerçekleştirdi. İlçe sakinlerinden Mehmet Ali Barı, “Yağmur nedeniyle esnafların zor durumda kaldığını, Atatürk evinin orada ise sel birikintisi olduğunu” belirtti. Barı, “Böyle bir yağış beklemiyorduk. Tam yarım saat içerisinde yağdı ve birden bitti. Daha önce böyle bir yağmur görmedim” şeklinde konuştu.