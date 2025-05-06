Silifke’de Taş Köprü’de Defile Yapıldı

DEFILEDE ATIK MATERYALLERDEN TASARLANAN KIYAFETLER TANITILDI

Mersin’in Silifke ilçesinde, Roma dönemine ait Taş Köprü üzerinde gerçekleştirilen defilede, atık materyallerden tasarlanan kıyafetler sergilendi. “European Schools With The Inclusive Power Of MUSIC” projesi çerçevesinde, Fransa ve Hırvatistan’daki okullardan 30 öğrenci ve öğretmen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Silifke’de ağırlandı. Türk ve yabancı öğrenciler, geri dönüşüm konusuna dikkat çekmek amacıyla atık materyallerden kıyafetler tasarladı.

TAŞ KÖPRÜ’DE GERÇEKLEŞEN ETKİNLİK

Kıyafetlerini giyen öğrenciler, Göksu Nehri üzerindeki Roma dönemine ait Taş Köprü’de düzenlenen defileye katıldı. Etkinliği, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu da takip etti. Projenin koordinatörlerinden Ali Eren, kültür, çevre ve müzikle uluslararası dostlukları güçlendirdiklerini ifade etti.

FARKINDALIK YARATMA AMACI GÜDÜLÜYOR

Demet Öztürk etkinlikte yaptığı açıklamada, “Eğitimciler olarak bugün iki konuya dikkat çekmek istedik. Öncelikle dijitalin sessizliğine karşı sokaklar, çocuk sesleri ve çığlıklarla dolsun istedik. İkincisi de doğaya verdiğimiz tahribat konusunda farkındalık olmasını istedik. Yeşil çevre için bilinçli nesil yetiştirmek istiyoruz” dedi. Projenin Fransa koordinatörü Severine Vivier ise Türk halkının misafirperverliğine vurgu yaparak, “Burada olduğumuz için çok mutluyuz. İnsanlar, Silifke’nin güneşli havası gibi çok sıcak ve güler yüzlüler. Aktiviteler çok güzel programlanmış” şeklinde konuştu.