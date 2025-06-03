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Silifke’de Tefecilik Yapan Üç Şüpheli Tutuklandı

SİLIFKE’DE TEFECİLİK YAPAN ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mersin’in Silifke ilçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç elde eden üç şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede üç kişinin ihtiyaç sahibi bireylere yüksek faizle borç verip, sonrasında tehdit yolu ile senet imzalattığını tespit etti.

OPERASYON DETAYLARI

Bu tespitlerin ardından, ekipler üç ayrı adrese operasyon düzenledi ve şüphelileri gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 70 adet dolu senet, bir tapu, dokuz borç defteri, iki cep telefonu ve dört pos cihazı ele geçirildi. Jandarmada gerçekleşen ifade işlemleri sonrası, 3 kişi adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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