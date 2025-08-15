Silifke’de Yangın, Evler Yandı

EVLERİNİ KAYBEDENLERİN ÜZÜNTÜSÜ

Mersin’in Silifke ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangınından etkilenenler, evlerini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresinde 13 Ağustos’ta başlayan yangın, 6 mahalle ile 7 mevkideki 984 haneden 1851 kişinin tahliye edilmesine yol açtı. Şu an itibarıyla yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı ve alevlerin söndürüldüğü alanlarda, yangının neden olduğu hasarın boyutu ortaya çıktı. İmamuşağı Mahallesi Bağalanı mevkisinde yaşayan vatandaşlar, yanan evlerinin üzüntüsü içerisinde.

YANGININ ACISI

Yangında evi yanan mahalle sakinlerinden Muzaffer Göztaşı, yaşadıkları durumu “Acı verici bir yangınla mücadele ettik. İçinde bulunduğumuz ev, 70-80 yıllık yurdumuz. Yangında yandı, bitti. Söyleyecek bir şeyimiz kalmadı” diyerek ifade etti. Göztaşı, elinde sadece kül olan evlerinin ardından, bir yardım bulurlarsa minnettar olacaklarını belirtirken, “Yoksa bir şekilde başımızın çaresine bakacağız, hayat devam ediyor” ifadelerinde bulundu.

EMEKLİ MAAŞI YANGINDA GİTTİ

Hayati Özer de yangında evinin kullanılamaz hale geldiğini ve şu cümlelerle acısını dile getirdi: “Bu evde 5 kardeşim ve annemle birlikte yaşıyorduk. Yangında evimiz yandı. Çiftçi olduğum için içerde bulunan 40 çuval buğday gitti. Annemin 65 yaşında olup emekli maaşı alıyordu; buna harcama yaptırmıyordum. 1 yıllık birikimi vardı, o para da yandı.” Yangında, evlerde yaşayan 6 kişinin eşyalarının büyük bölümünün yok olduğunu vurgulayan Özer, “Üzerimdeki tişört ve pantolon dışında ne varsa hepsi gitti” dedi.

MEZARLIKLARDA HASAR VAR

Ayrıca, yangında evlerin yanı sıra Çatakkoyağı mevkisindeki iki mezarlığın da zarar gördüğü gözlemlendi.

YANGININ SEYRİ VE MÜDAHALE

Yangının, Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos’ta, henüz bilinmeyen bir sebepten çıktığı bildirildi. Yangına 10 helikopter, 122 kara aracı ve 344 personel ile müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle alevlerin geniş bir alana yayılması nedeniyle Kırtıl, Balandız, İmamuşağı, Çamlıca, Işıklı ve Akdere mahalleleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangının ikinci gününde iki uçağın da destek verdiği çalışmalarda, ekiplerin hem havadan hem karadan müdahale sıklığı artırıldı ve çevre illerden takviye ekipler gönderilmeye devam edildi. Yangın nedeniyle, 984 hane boşaltıldı ve 1851 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir personel ve 16 kişinin tedavi edilerek taburcu edildiği bildirilirken, yangında 53 hanenin zarar gördüğü ifade edildi. Ayrıca, yangının ilk gününde trafiğe kapatılan Silifke-Gülnar kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.