Silifke’de Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGEDEKİ DURUM

Mersin’in Silifke ilçesinde ağaçlık bir alanda meydana gelen yangın, ekiplerin etkili müdahalesi ile kontrol altına alındı. Şahmurlu Mahallesi’nde bulunan ağaçlık bölgede, hala belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİ

Yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile söndürme helikopteri ve arazözler gönderildi. Yürütülen havadan ve karadan müdahele sayesinde yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.