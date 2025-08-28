Silifke’de yangın kontrol altına alındı

YANGININ ÇIKTIĞI ALAN

Mersin’in Silifke ilçesinde bulunan ağaçlık bir alanda meydana gelen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Şahmurlu Mahallesi’ndeki ağaçlık bölgede bilinmeyen bir nedenle ortaya çıktı.

EĞİTİM İÇİN MÜDAHALE

Olayın bildirilmesinin ardından, yangın söndürme çalışmaları için Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgeye yönlendirildi. Yangına, söndürme helikopteri ve arazözlerle müdahale edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekiplerin karadan ve havadan gerçekleştirdiği müdahaleler sayesinde yangın kontrol altına alındı. Şu an bölgede yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.