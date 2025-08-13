Silifke’de Yangın, Mahalleler Tahliye Ediliyor

YANGIN NEDENİYLE MAHALLELER BOŞALTILIYOR

Mersin’in Silifke ilçesindeki kırsal alanda meydana gelen orman yangını, yerleşim bölgelerini tehdit ediyor. Yangın sebebiyle bazı mahallelerdeki sakinler tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı. Havanın sıcak olmasının ve rüzgarın etkisinin artmasının ardından, yangın ile ilgili yoğun bir müdahale başlatıldı. Hava kuvvetleri, yangının kontrol altına alınması için uçaklar ve helikopterlerle sahaya iniyor. Yerde ise arazözlerle olan mücadele devam ediyor.

ÇALTILI MAHALLESİ’NDE YANGIN ÇIKTI

Alınan bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Çaltı Mahallesi’nde bulunan Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi önündeki ormanlık alanda alevlendi. İhbar sonrası yangın söndürme helikopterleri, Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Hava ve kara ekipleri, yangının büyümesine engel olmak için hızlı bir şekilde müdahale etmeye başladı. Yangının çıkışının üzerinden iki saat geçtikten sonra, yerel halk da traktörleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

ALEVLER YAYILIYOR, MAHALLELER BOŞALTILIYOR

Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya devam ediyor. Bu sebeple, Çaltı Mahallesi’ne ek olarak, Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahallelerindeki Gökgediği, Bağalanı ve Ağıldere mevkileri gibi yerleşim alanları da tahliye edilmeye başlandı. Mahalle sakinlerinden Ahmet Can, yangın nedeniyle evlerin boşaltıldığını ve alevlerin gözlemlendiğini belirtti. Yangının kontrol altına alınması için tüm ekipler son derece yoğun bir çaba sarf ediyor.