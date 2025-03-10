Silifke Dutları Yüzde 70 İhraç Ediliyor

MERSİN SILIFKE’DE KARADUT ÜRETİMİ DEVAM EDİYOR

Mersin’in Silifke ilçesinde örtü altında turfanda olarak yetiştiren karadut, Dubai, Katar ve Irak gibi birçok ülkeye büyük oranda ihraç ediliyor. İhraç edilen karadutun bahçedeki kilogram fiyatı ise 100 TL olarak belirlenmiş durumda. Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretiminde önde gelen şehirlerinden biri olan Mersin’de örtü altında üretim ve hasat devam ederken, Silifke’de karadut önemli bir tarım ürünü olarak 250 dönüm alanda yetiştiriliyor.

KARADUT İHRACATINDA KÖKLÜ BAŞARI

Tamamen doğal yöntemlerle ve ilaç kullanılmadan üretilen karadut, dalından koparıldığı gibi direkt tüketilebiliyor. İlçede 81 üretici bulunan karadutun yüzde 70’i ihracata, yüzde 30’u ise iç pazara gönderildiği aktarılıyor. Turfanda olarak üretilen bu meyvenin yaklaşık 600 tonluk bir üretim kapasitesi bulunuyor ve Kuzey Irak, Dubai ve Katar’a uçak kargo ve tırlarla ulaştırılıyor. Üreticiler, kaliteli ürün elde etmek için büyük bir çaba sarf ettiklerini ve bunun karşılığını hem ihracat hem de yerel pazardaki talep ile aldıklarını ifade ediyor.

Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı İbrahim Kaynar, “Ova mahallelerimizde 250 dönüm alanda örtü altında turfanda karadut üretimi yapıyoruz. Türkiye’de en çok üretim bizim bölgemizde yapılmaktadır. Kuzey Irak, Dubai ve Katar’a uçak kargo ve tırlarla ihraç etmekteyiz” diye konuştu. Ayrıca çiftçilerin ilginç alternatif ürünlere yöneldiğine de dikkat çeken Kaynar, karadutun kilogram fiyatının 100 TL olduğunu sözlerine ekliyor.