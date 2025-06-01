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Silifke Kampında Boğulma Olayı Yaşandı

İLK OLAYIN DETAYLARI

Mersin’in Silifke ilçesindeki gençlik kampında denize giren 17 yaşındaki öğrencilerden 2’si boğularak hayatını kaybetti. Ek olarak, bir öğrencinin de durumu ağır olduğu bildiriliyor. Ankara’dan gelen öğrenciler, Mersin’in Silifke ilçesi Susanoğlu Mahallesi’ndeki Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Yıldırım Beyazıd Kampı’nda yüzmek için denize girdi. Öğle saatlerinde hava rüzgarlı ve deniz dalgalı olduğu için 3 öğrenci suda çırpınmaya başladı.

KURTARMA ÇABALARI VE SONUÇLARI

Görevli personel ve çevredekilerin yardımıyla suda boğulmak üzere olan öğrenciler baygın halde çıkarılarak ambulansla Silifke Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak 17 yaşındaki M.E.A. ile 16 yaşındaki C.E.K. kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi.

AĞIR DURUMDAKİ ÖĞRENCİ

Özel bir hastaneye sevk edilen 17 yaşındaki A.B. ise ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Gencin durumunun ağır olduğu ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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