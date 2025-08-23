Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Muhtarlarla Toplandı. Dikkatsizlik Yangınları Artırıyor, Dikkatli Olalım

TOPLANTIYLA DUYARLILIK ARTIYOR

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, muhtarlarla bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ek hizmet binasında düzenlenen toplantıda, orman yangınlarına karşı herkesin duyarlı olmasını istedi. Aslaner, birçok yangının dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini belirtti. “Anız, bahçe kenarlarında ateş yakılmasına izin vermeyin. Bu nedenle hepimiz üzerine düşen görevi yapmalıyız. Herkes üzerine düşeni yaparsa sorun yaşamayız.” dedi.

ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Silifke Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin, yangınların yüzde 87’sinin orman dışında başlayarak ormana sıçradığını vurguladı ve herkesin dikkatli olmasını istedi. Şahin, orman yangınları konusunda toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini belirtti.

SU TANKERİ TALEBİ GÜNDEME GELDİ

Silifke Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Temur ise çevresinde ormanlık alan bulunan mahallelere acil müdahalede kullanılması amacıyla traktörle çekilebilen su tankerlerinin daha fazla dağıtılması gerektiğini talep etti. Temur, bu tür önlemlerin yangınların önlenmesinde önemli bir rol oynayacağını ifade etti.