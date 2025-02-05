Silifke’nin Dutları Dubai’ye İhraç Ediliyor

ÇİLEK ÜRETİMİNDE YENİ BİR ALTERNATİF: KARADUT

Türkiye’nin önemli çilek üretim bölgelerinden biri olan Mersin’in Silifke ilçesinde, ‘alternatif ürün’ olarak ekimi yapılan karadut, kilo fiyatıyla dikkat çekiyor. Kilosu 120 liradan Dubai’ye ihraç edilen karadut, ziraat mühendisi ve üretici Duygu Yücel tarafından oldukça kolay bir şekilde yetiştirildiği ifade ediliyor. Yücel, “2024-2025 sezonumuz ocak ayında başladı. Hasadını yaptığımız karadutlarımız tamamen doğal ve ilaçsız. Dalından koparıp gönül rahatlığıyla tüketilebilir. Bu nedenle tüketicilerimize güvenle sunuyoruz” diyor.

EĞİTİCİ VERİM VE DOĞAL ÜRÜN

İlçede 250 dönümlük alanda yetiştirilen karadut, ocak ayından itibaren hasat edilmekte ve ağırlıklı olarak Dubai’ye ihraç ediliyor. Bahçede kilosu 120 liradan satılan bu ürün, üreticilerin ticari kazancını artırarak yüzlerini güldürüyor. Arkum Mahallesi’nde örtü altı karadut üreticiliği yapan Halise Sarıcalık, bu yıl sıcak hava koşullarının etkisiyle yüksek verim elde ettiklerini belirtiyor.

YILLIK REKOLTE VE TALEP

Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, Türkiye’nin en büyük çilek üretim merkezi olan ilçede alternatif bir ürün olarak karadut üretiminin yaklaşık 250 dönümde yapıldığını ve yıllık 600 ton rekolte elde edildiğini aktarıyor. Gezer, ürünlerin yüzde 70’inin ihraç edildiğini, geriye kalan kısmının ise iç piyasaya sunulduğunu ifade ediyor. Dubai ve Irak’tan yoğun taleplerin olduğunu dile getiren Gezer, “Alternatif ürün olarak yetiştirilen karadut fiyatıyla üreticiyi memnun ediyor” diyor.