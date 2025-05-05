Silifke Yoğurdu Ve Çileği İkram Edildi

TRAFİK UYGULAMASINDA İKRAM VE BİLGİLENDİRME YAPILDI

Mersin’de gerçekleştirilen trafik uygulamasında sürücülere, Silifke ilçesiyle özdeşleşen yoğurt ve çilek ikram edildi. Bu etkinlik, Karayolu Güvenliği Günü ve Trafik Haftası kapsamında Silifke ilçesi Atik Mahallesi’nde D-400 kara yolunda düzenlendi.

ETKİNLİĞE KATILAN İDARECİLER

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kemal Balcı, sürücülere coğrafi işaret tescilli Silifke yoğudu ve çileği ikram etti. Uygulama sırasında sürücülere trafik kuralları hakkında bilgi verildi. Ayrıca, vatandaşlara broşür dağıtıldı ve çocuklara aktivite kitabı hediye edildi.

GÜVENLİK UYARILARI VE İKRAMLAR

Kaymakam Abdullah Aslaner, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem ilçenin tescilli ürünlerini tanıttıklarını hem de trafik güvenliğine yönelik uyarılar yaptıklarını ifade etti. Aslaner, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası’nı kutlayarak, “Trafikte herkesin daha dikkatli olmasını ve kurallara uyarak araç sürmesini tavsiye ediyorum.” dedi. Ayrıca, otomobil sürücüsü Hasan Şeker de yapılan ikramlar karşısında şaşırdığını belirterek, ekiplere teşekkür etti.