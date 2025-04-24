Silivri Açıklarında 6.2 Büyüklüğünde Deprem

DEPREM ANINDA YAŞANAN PANİK

Silivri’de gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Eyüpsultan’da bir market içindeki raflar hareket etmeye başladı. Deprem esnasında, raflardaki ürünlerin düştüğü ve markette bulunan vatandaşlar ile çalışanların hızlıca dışarıya kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

RAFLARDAN DÜŞEN ÜRÜNLER

İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında, Eyüpsultan Defter Mahallesi’ndeki bir markette rafların sallanması dikkat çekti. Market içerisinde alışveriş yapan vatandaşlar ve çalışanlar, panik içinde dışarı çıkarken, raflarda bulunan ürünlerin yere düşme anları güvenlik kamerasında kaydedildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMALAR

Yaşanan bu panik dolu anlar, hem market çalışanlarının hem de müşterilerin yaşadığı korku ve telaş ile dikkatleri üzerine çekti. Deprem sırasında markette oluşan bu durum, güvenlik kamerasında görüntülendi ve depremle ilgili anlık bir kesit sundu.