Silivri Açıklarında 6.2 Büyüklüğünde Deprem

DOLU RAFLAR KENDİSİNİ GÖSTERİYOR
Eyüpsultan’da bulunan bir markette, İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin etkisi hissedildi. Deprem anında marketin içindeki raflar sallanmaya başladı.
PANİK ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Raflarda yer alan ürünlerin yere düştüğü anlar, alışveriş yapan müşteriler ve market çalışanlarının panikleyip dışarı kaçışları güvenlik kamerasına yansıdı. Depremin yarattığı bu korku dolu anlar, o an orada bulunanların yaşadığı endişeyi gözler önüne serdi.