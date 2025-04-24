Silivri Açıklarında Deprem Sonrası Yardım

SİLİVRİ’DEKİ DEPREM SONRASI YARDIM SEFERBERLİĞİ

Silivri açıklarında gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Eyüpsultan’daki Tarihi Rami Kışlası Kütüphanesi, evlerine dönmek istemeyen vatandaşların kullanımına açıldı. Bu geceyi kütüphanede geçirmek isteyenler için sıcak çorba, ekmek ve su ikramları yapıldı. Ayrıca, Fatih Belediyesi’ne ait sosyal tesisler de halkın hizmetine sunuldu.

VATANDAŞLARDAN İLK YORUMLAR

Kütüphanede kalan Enver İşler, “Bir iki saat sonra gideriz, hem İstanbul’a hem de Türkiye’ye geçmiş olsun diliyorum. Başka söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Allah hepimizin yardımcısı olsun” diye belirtti. Kütüphanede bulunan bir başka kişi ise, “Biz kahvaltı masasından bırakıp kalktık. Hep dışarıdayız sabahtan beri. Sıcak çorba bulunca içelim dedik, burası daha güvenli. Bütün aile buradayız” şeklinde konuştu.

SICAK ÇORBA DAĞITIMI DEVAM EDİYOR

Tarihi Rami Kışlası Kütüphanesi’nde sıcak çorba ikramı yapan Vakıflar Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Ramazan Ün, “Öncelikle İstanbul’umuza geçmiş olsun dileyelim. Şu anda İstanbul’un çeşitli yerlerinde 15 bin kişilik sıcak çorba hazırladık. Rami Kütüphanesi’nde ise 1500 kişilik sabaha kadar devam edecek çorba dağıtımımız var. Diğer noktalarda da ikramlarımız sabaha kadar sürecek” diyerek bilgi verdi. Vatandaşların burayı gece boyunca kullanması bekleniyor.

FATİH BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİNİ AÇTI

Fatih Belediyesi, depremle birlikte tedirginlik yaşayan vatandaşlar için sosyal tesislerini açtı. Belediye yaptığı açıklamada, “Fatih Belediyesi’ne ait tüm sosyal tesisler, spor tesisleri, bilgi evleri, çocuk kütüphaneleri, millet bahçeleri ve parklar gece açık olacak. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları Fatih Belediyesi tarafından karşılanacaktır” ifadelerine yer verdi.