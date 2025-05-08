Silivri Cezaevi’nde Erişim Engeli Uygulandı

SİLİVRİ CEZAEVİ’NDEKİ GÖZALTINA TEPKİLER ARTYOR

Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya platformu X üzerindeki hesabı, mahkeme kararıyla Türkiye’de erişime kapatıldı. Bu karar, gece yarısı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformuna iletildi ve buna bağlı olarak erişim kısıtlaması uygulandı.

ANKARA BELEDİYE BAŞKANI’NDAN GÜÇLÜ DESTEK

Erişim engeli kararına karşı gösterilen ilk sert tepki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi. Yavaş, seçim döneminde aktif bir şekilde kullandığı “Mansur Yavaş 2025” adlı X hesabını Ekrem İmamoğlu’na açtığını açıklayarak destek verdi. Profil fotoğrafını İmamoğlu’nun bir resmiyle değiştiren Yavaş, “Ekrem İmamoğlu’nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli, sadece bir kişiye değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz. Ancak bilinmelidir ki; adaletin susturulmak istendiği her yerde, biz daha gür konuşacağız.” dedi. Yavaş, engel kaldırılana kadar İmamoğlu’nun sesi olmaya devam edeceğini ifade etti.