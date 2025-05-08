Haberler

Silivri Cezaevi’nde Erişim Engeli Uygulandı

SİLİVRİ CEZAEVİ’NDEKİ GÖZALTINA TEPKİLER ARTYOR

Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya platformu X üzerindeki hesabı, mahkeme kararıyla Türkiye’de erişime kapatıldı. Bu karar, gece yarısı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformuna iletildi ve buna bağlı olarak erişim kısıtlaması uygulandı.

ANKARA BELEDİYE BAŞKANI’NDAN GÜÇLÜ DESTEK

Erişim engeli kararına karşı gösterilen ilk sert tepki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi. Yavaş, seçim döneminde aktif bir şekilde kullandığı “Mansur Yavaş 2025” adlı X hesabını Ekrem İmamoğlu’na açtığını açıklayarak destek verdi. Profil fotoğrafını İmamoğlu’nun bir resmiyle değiştiren Yavaş, “Ekrem İmamoğlu’nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli, sadece bir kişiye değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz. Ancak bilinmelidir ki; adaletin susturulmak istendiği her yerde, biz daha gür konuşacağız.” dedi. Yavaş, engel kaldırılana kadar İmamoğlu’nun sesi olmaya devam edeceğini ifade etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Yolcu Otobüsü Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki dinlenme tesisinde park halindeki bir şehirler arası otobüs yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Haberler

Leyla Ş. Bıçakla Yaralandı, Hastaneye Gitti

Burdur'da 20 yaşındaki Leyla Ş., sokakta bıçakla karın bölgesinden yaralı bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kadın için polis soruşturma başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.