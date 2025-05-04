Silivri D-100’de Tehlikeli Sürüş Yapıldı

TRAFFİKTE TEHLİKE

Silivri D-100 Karayolu’nda, tehlikeli şekilde ilerleyen bir sürücü trafiği ciddi anlamda riske attı. Olay, saat 13.30 civarında İstanbul yönünde gerçekleşti. Bir özel otomobil, çevresindeki diğer araçların güvenliğini hiçe sayarak makas ederek yol aldı. Bu sırada sürücü, hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye düşürdü.

KAMERAYA YANSIDI

Tehlikeli manevralar, seyir halindeki başka bir aracın kamera kayıtlarına da yansıdı. Görüntülerde, sürücünün ardı ardına gerçekleştirdiği şerit ihlalleri göze çarptı. Bu durum, yolda seyreden diğer sürücüler için büyük bir korku yaratırken, olay trafiğin akışını da olumsuz etkiledi.