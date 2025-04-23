SİLİVRİ’DE 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

DEPRESYON SONRASI GÜVENLİ ALANLAR AÇILDI

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Eyüpsultan’daki Tarihi Rami Kışlası Kütüphanesi, evlerine girmek istemeyen vatandaşlar için hizmete açıldı. Burada kalacak olan vatandaşlara sıcak çorba, ekmek ve su ikramı yapıldı. Ayrıca, Fatih Belediyesi’ne ait tüm sosyal tesisler de vatandaşların kullanımına sunuldu.

KÜTÜPHANEDE GÜVENLİK VE HİZMETLER

Kültür Turizm Bakanlığı’na bağlı olan Tarihi Rami Kışlası Kütüphanesi, depremin ardından aileler için güvenli bir sığınak haline geldi. Kütüphanede kalan Enver İşler, “Bir iki saat sonra gideriz, hem İstanbul’a hem de Türkiye’ye geçmiş olsun diliyorum. Başka söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Allah hepimizin yardımcısı olsun” dedi. Bir başka vatandaş ise, “Biz kahvaltı masasından bırakıp kalktık. Hep dışarıdayız sabahtan beri. Sıcak çorba bulunca içelim dedik, burası daha güvenli. Bütün aile buradayız” şeklinde konuştu.

Tarihi Rami Kışlası Kütüphanesi’nde vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Ramazan Ün, “Öncelikle İstanbul’umuza geçmiş olsun dileyelim. Şu anda İstanbul’un çeşitli yerlerinde 15 bin kişilik sıcak çorba hazırladık. Rami Kütüphanesi’nde ise 1500 kişilik sabaha kadar devam edecek çorba dağıtımımız var” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda, diğer noktalarda da ikramların süreceği belirtildi.

BELEDİYE DESTEK SAĞLIYOR

Fatih Belediyesi, deprem sonrası tedirginlik yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sosyal tesislerini açtı. Yapılan açıklamada, “Fatih Belediyesi’ne ait tüm sosyal tesisler, spor tesisleri, bilgi evleri, çocuk kütüphaneleri, millet bahçeleri ve parklar gece açık olacak, vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Temel ihtiyaçları Fatih Belediyesi tarafından karşılanacaktır” denildi.