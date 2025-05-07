SİLİVRİ’de Barakada Yangın Çıktı

YANGININ NEDENİ VE PATLAK VERDİĞİ YER

Silivri’de bir barakada meydana gelen yangın, diğer barakalara sıçradı. Yangın, Roman vatandaşların bulunduğu 15 baraka ve bir samanlığı etkiledi. Olay, saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi’nde başladı. Bir barakadan dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada alevler hızla diğer barakalara yayıldı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE SONUÇLAR

Haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almayı başardı. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayda güvenlik önlemleri alarak inceleme yapmaya başladı. Yangın sonucunda yanan 15 baraka ve bir samanlık tespit edildi. Bu barakalarda yaşayan Roman vatandaşlar, belediyenin belirlediği misafirhanelere yerleştirildi. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.