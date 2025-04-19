Silivri’de Bıçaklı Saldırı, Dört Gözaltı

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK SALDIRIYA UĞRADI

Silivri’de 14 yaşındaki bir çocuk, kar maskeli iki kişi tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırıya maruz kaldı. Olay 17 Nisan günü saat 15.45 sıralarında, çocuğun evine girmek üzere olduğu esnada meydana geldi. Çocuk E.Y.E. o sırada Yeni Mahalle Selcan Sokak üzerinde yürüyordu. Kar maskeli ve kasklı iki şahıstan biri, çocuğu bacağından bıçaklarken, diğeri motosikletle olayı bekledi. Saldırgan bıçaklama işleminin ardından hızla motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan çocuk, hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

GÖZALTILARIN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ ARAŞTIRMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırıya ilişkin başlattığı çalışma neticesinde, olayı gerçekleştirdiği belirlenen dört şahsı gözaltına aldı. E.K.K. (16), Ö.O.Y. (17), U.A. (17) ve S.M. (17) isimli bireyler polis tarafından yakalandı. Ayrıca olayda kullanılan motosiklet ve kask da ekipler tarafından ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.