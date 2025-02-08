Silivri’de Deniz Seviyesi Değişimlerinin Nedeni Açıklandı

DENİZ SEVİYESİ DEĞİŞİKLİKLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Silivri ve çevresindeki sahil bölgelerinde yaşanan deniz seviyesi değişiklikleri hakkında konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, kuzeydoğu yönünden esen poyraz rüzgarının etkili olduğunu belirtiyor. Toros, bu rüzgarların deniz seviyesini nasıl etkilediği konusunda bazı bilgileri paylaşıyor.

RUZGARLARIN DENİZ SEVİYESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

“Rüzgarlar, kıyılarda su seviyesini etkileyebilir. Kuvvetli ve uzun süreli rüzgarlar suyu açık denize doğru çekerek su seviyesini düşürür. Diğer taraftan ise suyu kıyıya doğru iterek deniz seviyesinin yükselmesine neden olabilir.” Şimdi, Kuzeyli rüzgarların, Silivri’deki suyu Bandırma tarafına götürdüğünü söyleyen Toros, bu durumda muhtemelen Bandırma bölgesinde deniz seviyesinde bir artış olduğunu ifade ediyor.

NATURAL BİR PROSES OLARAK GELGİT OLAYLARI

Silivri ve Bandırma gibi sahil bölgelerinde bu tür olayların sıkça gerçekleşebileceğini vurgulayan Toros, bunun doğal bir süreç olduğunu aktararak, “Bu, uzun süreli rüzgarlar estikçe sıklıkla meydana gelen bir durumdur. Korkulacak bir şey yok, bu bir gelgit olayı değil, rüzgarın etkisidir.” diyor. Rüzgarın çarşamba gününe kadar bölgede etkili olacağı bilgisini de veriyor.