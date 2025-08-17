SİLİVRİ’DE Denize Girmek Yasaklandı

DENİZ GİRMENİN YASAKLANDIĞI TARİHLER

Silivri Kaymakamlığı, yoğun rüzgar ve yüksek dalga boyu nedeniyle Silivri’de 15, 16 ve 17 Ağustos tarihlerinde denize girmeyi yasakladı. Bu yasağa rağmen, bazı vatandaşlar plajları doldurdu. Sahil Güvenlik ekipleri, olumsuz durumlara karşı denizde tedbir alırken, zabıta ekipleri de vatandaşları uyarma görevini sürdürdü. Hava durumu hafta sonu güneşli olunca, birçok kişi Silivri Kumluk Plajı’nda denize girmeyi tercih etti.

UYARILARA RAĞMEN DENİZE GİRMİYORLAR

Silivri Kaymakamlığı’nın denize giriş yasağına rağmen, birçok kişi denize girerek vakit geçirmeye devam etti. Silivri Belediyesi’ne bağlı zabıta, İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denize girenleri sürekli olarak uyardı. Kumluk Plajı’na gelen Turgut Gürbüz, “Bence gayet iyi burası, burada akıntı fazla yok. Belli noktalarda güvenlik ipini geçmediğimiz sürece sıkıntı yok” diyerek görüşlerini paylaştı.

YASAKLARA RAĞMEN GİRECEKLERİ ANONSU BEKLİYORLAR

Kumluk Plajı’nda bulunan vatandaşlardan Mehmet Karataş ise, “Sabah erken kalktık denize girelim dedik. Cankurtaran ve zabıta ekipleri, denize girmemiz konusunda uyardılar. İnadına uyarı anonsunu bekliyorum” dedi. Eyüp Sultan’dan Silivri’ye 1,5 saatte geldiğini ifade eden bir başka vatandaş, “Her şeyimi kurdum, denize gireceğim” şeklinde tepkisini dile getirdi. Plajda yer alan “Bu alanda denize girmek tehlikeli ve yasaktır” yazılı uyarı tabelası da dikkat çekti.