Silivri’de Elektrik Kesintileri Araştırılıyor

ELEKTRİK KESİNTİSİNE DAİR ÖNEMLİ BİLGİLER

Silivri’deki elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından duyuruluyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nin yaptığı açıklamada, 11 Mart günü İstanbul’un farklı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacağı belirtildi. İstanbul’da hangi ilçelerin etkileneceği ve elektriklerin ne zaman geleceği gibi sorular da gündemde.

KESİNTİLERİN DETAYLARI

İstanbul Silivri ilçesi Merkez-Büyük Kılıçlı Mahallesi’nde 10 Mart 2025 tarihinde, 09:00 ile 15:00 saatleri arasında bakım çalışması için elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti nedeninin “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” olduğu açıklandı. Etkilenen bölgeler arasında Kurmay, Laiklik, Mesnevi, Mustafa Kemal, Okutman, Vatanperver, Yokuşlar, Çemberli Taş, Çuhadar, İmam caddeleri ve sokakları yer alıyor.

YENİLEME ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE KESİNTİLER

Yine aynı gün, Merkez-Yeni Mahallesi’nde de 09:00 ile 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. Bu kesintinin nedeni “Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme” olarak belirtiliyor. Etkilenen cadde ve sokaklar arasında Abdulhalik Renda, Bayrak, Erkin Balaban, Sancak ve Taşlar sokakları bulunuyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Merkez-Gümüşyaka Mahallesi’de de elektriklerin kesileceği bir diğer alan olarak 10 Mart 2025 tarihi, 09:00-15:00 saatleri arasında “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle kesintilerin olacağı bildiriliyor. Bu kesintiden etkilenecek sokaklar arasında Büklüm Çıkmazı, Gülhane Çıkmazı, Günal, Gürani, Halit Ziya Uşaklıgil, Hasyunus Çıkmazı, Hocapaşa, Lütfü Vardar, Piri Reis, Sude Çıkmazı, Tekcan ve Uçmaz caddeleri yer alıyor.

FARKLI BİR MAHALLEDE GÜNCEL KESİNTİLER

Merkez-Fener Mahallesi’nde de 10 Mart 2025 tarihleri arasında 09:00 ile 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi öngörülüyor. Burada da kesinti nedeni “Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme” olarak belirtiliyor. Etkilenebilecek bölgede Bekir Sıtkı Say caddesi yer alıyor.