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Silivri’de Kaza, Motosiklet Ve Otomobil

KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

SİLİVRİ’de, bir otomobil ile motosiklet arasında meydana gelen kaza cep telefonuyla kaydedildi. Kaza, saat 18.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi’nde gerçekleşti. Otoparka girmek için manevra yapan otomobil, sağ tarafında ilerleyen motosiklete çarptı.

Kaza sırasında motosiklet üzerinde bulunan yolcu kask takmadığı için dikkat çekti. Kazanın etkisiyle yola savrulan iki kişinin herhangi bir yaralanma yaşamadığı belirlendi. Kaza anının cep telefonuyla kaydedilmesi, olan bitenin daha sonra incelenmesine olanak tanıdı.

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