“Silivri’de Mitingler Süreklilik Göstermektedir.”

MITİNGLER SÜRÜYOR

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri Silivri’de devam ediyor. İstanbul’daki bu mitinglerin ilki Şişli’de, ardından ise Beylikdüzü, Başakşehir ve Beyazıt Meydanı’nda gerçekleştirildi. Şimdi ise beşinci miting Silivri’de yapılıyor.

DEMOKRASİ VE HAK ARAMA MÜCADELESİ

Miting öncesinde değerlendirmelerde bulunan CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, “Engelliler burada, emekliler burada, atanamayan öğretmenler burada, özellikle de gençler burada. Bir hak arama mücadelesi, bir demokrasi mücadelesi… Biz her şeyin demokrasi içerisinde tecelli etmesini istiyoruz” dedi. Sarıgül sözlerine şu şekilde devam etti: “Siyasi partiler vatandaşa gitmeli, görüş ve düşüncelerini açıklamaları, vatandaşın vereceği karara da herkesin mutlaka saygı duyması lazım. Bu hak arama mücadelesini, hukuk arama mücadelesini, demokrasi mücadelesini, Cumhuriyet Halk Partimiz 104 yıldır veriyor. Daha 104 yıl daha vermeye devam edeceğiz. Bakın Türkiye’de birçok parti kuruldu, tarihteki yerini aldı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayakta ve dimdik ayakta olmaya, vatandaşın hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz.”

LAİKLİK VURGUSU

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolarla ilgili de görüş bildiren Sarıgül, “Son derece üzgünüm. Cumhuriyetimizin kurucusu, ‘inançlara saygılı laiklik’ dedi. Biz bugün şeriat isteseydik Pakistan’dan, Irak’tan, Afganistan’dan farksız olurduk. Biz bugün İslam ülkeleri içerisinde demokrasiyle yönetilen tek ülkeyiz. İnançlara saygılı Atatürk’ümüzün aldığı laiklik kararına borçluyuz. Laiklik Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza dek yaşatacağı en önemli rejimdir. Bu tip başka rejim peşinde koşanları gerçekten bu çağda ayıplıyorum ve bunu hiçbir şekilde doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.