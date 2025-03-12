Silivri’de Öğün Çiftine Dolandırıcılık Şoku

İstanbul Silivri’de Zennure ve Arif Öğün çifti, telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Dolandırıcılar, çiftin 13 milyon TL değerindeki 2,5 katlı villalarını ve 3 arsalarını sattırdı. Ayrıca, çift toplamda 650 bin Euro kaybetti. Yaşlı çift, yaşadıklarını anlattı ve olay 9 Ekim 2023 tarihinde başladı. 76 yaşındaki Arif Öğün’ün telefonu açıldığında, kendisini Silivri Emniyet Müdürü Ali Demirbaş olarak tanıtan bir kişi tarafından aradı. Dolandırıcı, kimlik bilgilerinin suç örgütleri tarafından kullanıldığını ve Selimpaşa’da yakalanan kaçaklar olduğu konusunda bilgi vererek çiftin güvenini kazandı. Zennure Öğün, 155 Polis İmdat Hattı’nı aradıklarında “bilgimiz var, çete takip ediliyor” yanıtını aldıklarını söyledi ve gerçek polislerle konuşuyor olduklarına inandıklarını ifade etti.

DOLANDIRILDIKLARINI KAVRAYAMADILAR

Çeteden gelen talimatlarla Öğün çiftine, kimlik bilgilerinin bir emlakçıya satıldığını ve bu emlakçıya operasyon düzenleneceği belirtildi. Bunun üzerine çift, söylediklerine uyarak evlerini ve arsalarını satmaya karar verdi. Dolandırıcıların yönlendirmesiyle, 13 milyon TL değerindeki villalarını ve 3 arsalarını sadece 7 milyon 250 bin TL’ye sattılar ve 166 bin Euro’yu elden aldılar. Parayı aldıktan sonra, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından evlerinde ziyaret edildiler. “Hakan Polis” ve “Yusuf Akkuş” isimleriyle tanıtılan çete üyeleri, paraların seri numaralarının incelenmesi gerektiğini söyleyerek tüm parayı aldılar ve kayboldular.

Dolandırıcılar, eşlerinin banka hesaplarında bulunan 54 bin Euro’yu da çekmeleri gerektiğini belirtti. Çift, bankadan parayı çekerek eve getirdi ama dolandırıcılar, operasyon bahanesiyle bu parayı da alarak uzaklaştı. Ayrıca, dolandırıcılar Öğün çiftinin takip edildiğini söyledi ve telefonlarını kullanmamaları için tuzlu suya atmaları gerektiğini belirtti. Çift, telefonlarını kullanılamaz hale getirdiği için kimseyle iletişim kuramadı ve dolandırıldıklarını geç fark etti.

Zennure Öğün, yıllarca Avrupa’da çalışarak birikim yaptıklarını ve ülkeye yatırım yapmak amacıyla döndüklerini açıkladı. Ancak bu olay sonrası adalet arayışında olduklarını ve yetkililerden bu çeteye karşı harekete geçmelerini talep etti. Öğün, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na delilleri sunduklarını ve dolandırıcıların yakalanıp gerekli cezaya çarptırılmasını istediklerini belirtti. Ayrıca, Silivri’deki vatandaşlara bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Olayın detaylarını savcılığa bildirdiklerini ve hukuki sürecin devam ettiğini ifade etti.