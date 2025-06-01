Silivri’de Tutuklu Ekrem İmamoğlu Uyardı

İMAMOĞLU’NDAN İŞ DÜNYASINA MESAJ

Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, iş dünyasının temsilcilerine hitap etti. İmamoğlu, “Bu ülkede hukuk, adalet ve demokrasi olmazsa bunların hiçbir garantisi kalmıyor. Kimse bana bir şey olmaz demesin. Olur, hem de hiç beklemediğiniz anda hiç beklemediğiniz şekilde olur. Bu hukuksuz akıl, ayağınızın altındaki halıyı bir anda çekiverir. Susmayın, korkmayın, çekinmeyin” dedi.

ÇALIŞMALARINA DESTEK ÇAĞRISI

İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı çalışmalarına yönelik açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iş dünyasının önemli temsilcilerine yönelik şu ifadeler yer aldı: “İş dünyamızın değerli temsilcileri, biliyorum işinizi, varlığınızı korumak istiyorsunuz. Biliyorum kimseyle sorun yaşamak istemiyorsunuz. Biliyorum yatırımlarınızı geleceğe taşımak istiyorsunuz. Biliyorum ailenizi riske atmak istemiyorsunuz. Biliyorum haksız, hukuksuz denetimlere maruz kalmak istemiyorsunuz.”

UMUT VE DEMOKRASİ VURGUSU

İmamoğlu, iş insanlarının korkmadan seslerini çıkarmaları gerektiğine dikkat çekerek, “Bu ülkede hukuk, adalet ve demokrasi olmazsa bunların hiçbir garantisi kalmıyor. Kimse bana bir şey olmaz demesin. Olur, hem de hiç beklemediğiniz anda hiç beklemediğiniz şekilde olur” diye konuştu. Ülkenin bu zor durumdan çıkacağını ve milletin iradesini ortaya koyacağını belirten İmamoğlu, “Geliniz ülkenin umutlarını yeniden yeşertecek bu demokrasi ve adalet devrimini birlikte gerçekleştirelim” şeklinde ifadeler kullandı.